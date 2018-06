Roma, è fatta per Kluivert: l'attaccante questa sera nella Capitale

11/06/2018

La Roma è scatenata sul mercato e - dopo aver già chiuso gli affari Cristante, Coric e Marchano - nella giornata di lunedì ha definito anche il quarto colpo in entrata: si tratta dell'attaccante Justin Kluivert, classe 1999, in arrivo dall'Ajax in cambio di circa 20 milioni di euro. Il giovane olandese, figlio di Patrick, è atteso a Roma in serata. Domani le visite mediche e la firma sul nuovo contratto.