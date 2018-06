Roma, è arrivato Pastore: martedì visite e firma

25/06/2018

E' iniziata attorno alle ore 18 l'avventura di Javier Pastore alla Roma . L'argentino ex Psg, proveniente con un volo privato da Ibiza, è atterrato attorno alle 18 all'aeroporto di Ciampino, dove è stato accolto da circa duecento tifosi, giunti per salutare il "Flaco" nonostante la pioggia. Pastore martedì mattina sosterrà le visite mediche a Villa Stuart e poi firmerà il contratto che lo legherà ai giallorossi. Operazione da 24 milioni di euro.