Roma, Di Francesco a un passo: incontro positivo col Sassuolo

8 giugno 2017

Eusebio Di Francesco è ormai a un passo dalla Roma. Al Mapei Stadium, poco prima della semifinale del campionato Primavera tra Roma e Inter, è andato in scena un incontro tra la dirigenza del Sassuolo e quella giallorossa (il ds Monchi e il dg Baldissoni) per sbloccare la trattativa. Non è ancora tempo di firme ma, da quanto filtra, sono stati fatti passi avanti e si va sempre di più verso la definitiva fumata bianca.