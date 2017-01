Roma, Grenier è già sbarcato a Ciampino

27 gennaio 2017

Doveva essere una giornata decisiva per la Roma e così è stato. I nomi caldi erano quelli di Defrel del Sassuolo e di Donsah del Bologna, ma con una mossa a sorpresa la società giallorossa ha chiuso per il prestito di Clement Grenier , centrocampista con oltre cento presenze nel Lione. Il diritto di riscatto sarebbe stato fissato a 3 milioni e mezzo di euro. E' lui, già trattato in estate, il primo rinforzo che arriva a Trigoria in questa sessione di mercato.

Centrocampista a trazione anteriore, 26 anni, ha disputato 6 partite in questa stagione, di cui 4 in Ligue 1. In campionato non gioca dal 5 novembre, prima fuori per problemi fisici, poi per scelta tecnica, ma la Roma è convinta che possa essere quel rinforzo di qualità ed esperienza che serve per dare un cambio a Nainggolan.

Grenier è dotato di un piede destro educato e per età e caratteristiche è stato paragonato da molti a Miralem Pjanic, come lui cresciuto nel Lione. Il parallelismo con l'ex giallorosso è dovuto anche alla precisione con cui calcia le punizioni. A frenare il suo processo di crescita sono stati soprattutto i problemi muscolari che negli ultimi anni ne hanno condizionato le prestazioni.



Grenier è sbarcato a Ciampino alle 18 e così comincia la sua avventura giallorossa che dovrà però passare al vaglio delle visite mediche che sosterrà a partire da domattina alle 8 a Villa Stuart.