Roma, da Alisson a Juan Jesus e Berardi: tutte le manovre

24/06/2018

L'incasso più cospicuo, ovviamnete, potrebbe arrivare anzxi, dovrebbe arrivare dalla cessione di Alisson: da tempo, e non è un mistero, l'estremo difensore verdeoro ha un accordo col Real per un contratto quinquennale da 6 milioni l'anno. Il problema è che l'offerta dei Blancos, formalizzata all'entourage del giocatore ma non ancora alla Roma, è ferma a 60, mentre le richieste giallorosse variano dai 70 ai 75. In questo scenario si vuole inserire il Chelsea, che non ha intenzione di rinnovare con Courtois, in scadenza nel 2019. I Blues, in attesa di ufficializzare il nuovo tecnico, potrebbero mettere sul piatto quei 70 milioni che convincerebbero definitivamente Monchi. Ma il Real, come detto, ha il gradimento del giocatore e su questo farà leva.



Sempre sul fronte uscite si registra la possibile partenza di Juan Jesus: lo Zenit San Pietroburgo, infatti, è interessato all'ex centrale dell'Inter che per i giallorossi non è affatto incedibile e anzi consentirebbe di abbassare il monte ingaggi. Nella testa di Monchi poi c'è anche una mini rivoluzione in attacco dove uno tra Defrel, Perotti ed El Shaarawy dovrebbe partire. I giallorossi poi hanno tre nomi sui quali puntare: il preferito dalal dirigenza giallorossa è Emil Forsberg, esterno svedere classe '91 del Lipsia e per il quale però potrebebro servire almeno 25-30 milioni. L'altro candidato è Domenico Berardi, da tempo accostato alla Roma dove ritroverebbe quel Di Francesco che lo ha lanciato e fatto rendere al meglio ai tempi del Sassuolo: dopo una stagione di luci e ombre in Emilia, per l'attaccante 23enne potrebbe essere giunto il momento di fare il grande salto e rilanciare una carriera che ha subito, nelle ultime due stagioni, una decisa frenata. Altra alternativa per il reparto avanzato è Hakim Ziyech, 25enne olandese di origine marocchine dell'Ajax in grado di fare il trequartista e l'esterno di sinistra: proprio con questi ultimi due, Berardi e Ziyech, la Roma ha un'intesa di massima e resterebbe da trovare quella con i rispettivi club. Ma in attesa di questi movimenti sarà necessario capire chi sarà il partente tra gli attaccanti attualmente in rosa.