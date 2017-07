Roma, Cengiz Under si presenta: "Farò valere le mie qualità"

16 luglio 2017

Cengiz Under è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma . Il turco ha firmato con i giallorossi fino al 30 giugno 2022 ed è pronto ad affrontare la nuova avventura in Serie A. " Sono molto contento di essere alla Roma, farò valere tutte le mie qualità - ha spiegato l'ex Basaksehir -. Sono emozionato di giocare la Champions". "Conoscevo Monchi e sono felice che mi abbia scelto - ha aggiunto -. Forza Roma, Daje Roma!".

"Sono uno a cui piace molto giocare con la squadra - ha proseguito il turco -. Sono un giocatore tecnico, veloce, ho sprint e amo i dribbling. Devo ancora migliorare sul piano fisico". Poi sul campionato italiano: "Mi piace aggiornarmi su tutti i tornei più importanti e certamente ho seguito anche la Serie A". Con la maglia giallorossa, Under giocherà anche la Champions: "Sono davvero molto emozionato all'idea di giocarla. Anche la mia precedente squadra, il Başakşehir si è qualificato per questa competizione e sarebbe quindi bello incontrarli in questo torneo". Poi sul ruolo di Monchi nel suo approdo a Roma: "Conoscevo già lui, so che in passato ha già scoperto molti giovani campioni e quindi sono molto contento che mi abbia chiamato a Roma da lui". Infine gli obiettivi: "Il mio scopo è quello di entrare presto nell'undici titolare. Io sono uno molto competitivo: voglio fare vedere le mie qualità anche nella nuova squadra".