Roma, Baldissoni: "Manolas non si muove a gennaio"

10 gennaio 2017

Kostas Manolas non si muove da Roma a gennaio . A smorzare le voci di mercato attorno al centrale ci ha pensato Mauro Baldissoni . " Manolas parte a gennaio? Dove va? Allo United? Non mi risulta... ", ha detto il direttore generale giallorosso subito dopo l'incontro in Campidoglio tra l'amministrazione comunale e i vertici del club per il nuovo Stadio. Per il momento, dunque, la Roma sembra aver deciso di rinunciare ai 55 milioni messi sul piatto dai Red Devils per il difensore.

Baldissoni getta acqua sul fuoco e respinge al mittente le indiscrezioni su Manolas provenienti dall'Inghilterra. Mourinho da questa estate segue il greco con attenzione e avrebbe chiesto ai dirigenti dello United di tentare un altro assalto a gennaio per puntellare la difesa proprio col centrale giallorosso. Un pressing deciso, portato avanti a suon di milioni. Che per ora però non sembra aver fatto vacillare la Roma, convinta a chiudere almeno la stagione con Manolas al centro della difesa per poi riparlare eventualmente della trattativa a giugno.



Sulla questione, del resto, Baldissoni è stato chiaro. "Non mi risulta che parta a gennaio", ha spiegato il dg giallorosso, confermando la volontà del club di rifiutare le avances milionarie dello United e anche la corte dell'Inter, che nelle ultime ore si sarebbe fatta sotto per sondare il terreno. A meno di clamorosi sviluppi, ovviamente. Se i Red Devils o l'Inter dovessero alzare ulteriormente l'offerta, infatti, i piani giallorossi potrebbero saltare, rimettendo tutto in discussione. Mourinho ci spera.