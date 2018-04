Roma, assist del Barcellona: non convocato Adriano

17 gennaio 2016

L'assist di Luis Enrique per la Roma: il tecnico del Barcellona non ha convocato Adriano per la partita contro l'Athletic Bilbao. Ufficialmente per scelta tecnica, ma il terzino brasiliano è sul mercato e i giallorossi ora sono veramente a un passo. L'esterno è seguito da diverso tempo da Sabatini e ora, con anche l'ok di Spalletti, sembra essere arrivato il momento dell'affondo decisivo. Con i blaugrana intesa per il prestito con obbligo di riscatto.