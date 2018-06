Roma-Alisson, parte la trattativa con il Chelsea

4 giugno 2018

Il futuro di Alisson sta diventando davvero un rebus . Il portiere vuole concetrarsi solo sul Brasile e sul Mondiale di Russia 2018 , ma il suo nome è al centro del mercato. Dopo Liverpool e Real Madrid , nelle ultime ore è spuntato anche il Chelsea . Secondo Il Messaggero, in settimana un intermediario volerà a Londra per capire le intenzioni dei Blues sul portiere. La Roma non fa sconti: pretende 80 milioni di euro dalla cessione del brasiliano.

Alisson preferirebbe trasferirsi al Real, al Santiago Bernabeu. Per ora, però, il club di Florentino Perez non sta accontentando le richieste giallorosse. Anzi, la Roma ha anche offerto al portiere un ingaggio di 3,5 milioni di euro all'anno. Ma la firma è in fase di stallo. Il brasiliano piace a mezza Europa. Il Chelsea vuole sondare il terreno: la trattativa può partire, ma per portare il giocatore in Premier deve versare 80 milioni nelle casse della Roma.