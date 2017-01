Roma, Alisson deluso: "Ero venuto per giocare"

2 gennaio 2017

Che fosse deluso lo avevano capito un po' tutti dirigenti e tifosi. Ma ora Alisson il portiere della Roma esce allo scoperto: "La panchina mi ha dato fastidio, ero venuto per giocare, ma devo aspettare". Doveva essere titolare, ma Spalletti ha voluto fortemente la conferma di Szczesny . E intervistato da 'Globo' il nazionale brasiliano spiega: "Ci sono rimasto male, so di piacere al tecnico e sono certo che scommetteranno su di me".

"E’ un test di pazienza per me - aggiunge Alisson - devo aspettare un po'. Qui l’affetto della gente è bellissimo, tanti tifosi ad aspettarci fuori dai cancelli tutti i giorni. L’importante è far bene in campo con la Roma e con la nazionale. L’esordio con la maglia verdeoro è stato un momento indimenticabile, volevo che quella partita non finisse mai. Spero di restare a lungo con la Seleçao e scrivere pagine importanti per il mio Paese".