Roma, Aleix Vidal a gennaio: Monchi fa sul serio

27 dicembre 2017

Torna caldo il nome di Aleix Vidal per la Roma, che continua a seguire con grande attenzione l'esterno spagnolo su cui è forte anche il pressing dell'Atletico Madrid. Il Barcellona non ha mai puntato con decisione sull'ex Siviglia, che ora in Catalogna è praticamente la terza scelta dopo Sergi Roberto e Semedo. Ecco perché la sua avventura in blaugrana potrebbe chiudersi a gennaio, con i giallorossi pronti a portarlo nella Capitale.