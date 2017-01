Roma, affondo decisivo per Defrel: venerdì incontro con il Sassuolo

26 gennaio 2017

Sono ore della verità per Gregoire Defrel. E' previsto venerdì l'incontro decisivo tra i direttori sportivi di Roma e Sassuolo, Massara e Angelozzi. L'esterno è la prima e in questo momento unica scelta del tecnico giallorosso Luciano Spalletti. La distanza tra le parti ampia. Il presidente degli emiiani Squinzi ha sparato 25 milioni di euro. La Roma non vorrebbe andare oltre i 15, più due giovani della primavera.