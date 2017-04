Roma, affare fatto per Kessie: all'Atalanta 28 milioni

14 aprile 2017

Che la Roma avesse messo gli occhi su Franck Kessie non era un mistero. Lo aveva confermato lo stesso ad dell'Atalanta Percassi: "Vedono in lui un giocatore polivalente". Dall'interesse semplice all'offerta il passo è stato breve. E il Corriere dello Sport riferisce che la trattativa è già andata a buon fine: la Roma annuncerà a fine campionato l'acquisto dell'ivoriano. Ai bergamaschi andranno 28 milioni di euro più il prestito di un giovane.

Kessie, classe '96, ha la Roma nel destino: i suoi primi due gol in Serie A li ha siglati contro la Lazio. Poi è andato a segno proprio contro i giallorossi, su rigore, nel 2-1 dell'andata. L'interesse della dirigenza della Roma è andato man mano crescendo per il centrocampista e dopo i primi contatti di gennaio, confermati dalla stessa Atalanta, è stata formulata l'offerta: 28 milioni di euro, bonus compresi . Offerta accettata: l'annuncio verrà dato al termine della stagione. Nel pacchetto anche il prestito a Bergamo di un giovane della primavera giallorossa, uno tra Tumminello o Marchizza. Tutto fatto anche con il giocatore, che firmerà un contratto di cinque anni da 1,4 milioni di euro .

DAL SASSUOLO TORNA PELLEGRINI

Ma il mercato giallorosso è in continua evoluzione. La Roma infatti ha deciso di esercitare il diritto di riacquisto per Lorenzo Pellegrini, attualmente in forza al Sassuolo. Qui il prezzo è definito: 10 milioni per riportare a Trigoria il centrocampista cresciuto nelle giovanili giallorosse. Su Pellegrini, tra l'altro, ci sono gli occhi di tante squadre, Milan compreso.