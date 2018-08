Roma, adesso è ufficiale: Nzonzi è giallorosso

14/08/2018

L'ufficializzazione dell'acquisto è arrivato solo dopo le firme, visto il precedente sfortunato con Malcom. Monchi ha trattato a lungo con la sua ex società, anticipando l'interesse di Psg, Monaco e Marsiglia. Partito poco dopo le 11 da Siviglia, Nzonzi è atterrato a Ciampino dopo le 14. Ad accoglierlo tanti tifosi giallorossi. "Sono molto felice e soddisfatto di essere qui e di essere un giocatore della Roma. Voglio sempre migliorarmi, non conta l'età, ma dare sempre il meglio di sé. Spero quindi di fornire il mio contributo al club su tutti i piani, anche su quello dell'esperienza", le sue prime parole.



Per la Roma è stato determinante il rapporto speciale di Monchi con il Siviglia e la volontà del giocatore. Il diesse indubbiamente ha un canale preferenziale con il club che ha portato ai massimi livelli. E’ stato fondamentale anche il ruolo del giocatore, che ha già raggiunto l’accordo con la Roma sulla base di un contratto di 4 anni a 3 milioni a stagione più bonus, per arrivare facilmente a 3 e mezzo. Quasi il doppio rispetto a quanto guadagna nel Siviglia, dove ha un ingaggio di 2 milioni. "Steven è un giocatore che unisce forza fisica e qualità tecniche, caratteristiche che si sposano molto bene con quelle dei giocatori che abbiamo già qui. Abbiamo un centrocampo molto competitivo", ha detto Monchi.