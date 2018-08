Roma: accordo con il Siviglia per Gonalons

18/08/2018

E' ormai fatta per il passaggio di Maxime Gonalons dalla Roma al Siviglia. Come riporta l'agenzia spagnola Efe, il club giallorosso ha raggiunto un accordo con quello andaluso per il trasferimento in Spagna del centrocampista francese con la formula del prestito con diritto di riscatto (e non prestito secco come ipotizzato inizialmente). Nel fine settimana il giocatore andrà in Spagna per le visite mediche e la firma sul contratto.