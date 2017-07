Roma, è fatta per Defrel: 20 milioni più bonus al Sassuolo

18 luglio 2017

Dopo settimane di tira e molla Roma e Sassuolo hanno trovato l'intesa sulle modalità del pagamento dei 20 milioni abbondanti chiesti dai neroverdi. Venti più bonus che saranno pagati dai giallorossi nella prossima stagione visto l'ok del Sassuolo a cedere il giocatore in prestito ma con obbligo di riscatto. Per Defrel, invece, un ingaggio già accettato da tempo da 1,5 milioni all'anno per quattro o cinque anni. L'attaccante francese potrebbe già raggiungere i compagni negli Stati Uniti dove sono impegnati in una tournée di amichevoli.



Con questo innesto mister Di Francesco ottiene una pedina importante e cresciuta al suo fianco nel Sassuolo negli ultimi anni, un attaccante in grado di essere l'alternativa a Dzeko come punta centrale ma anche, all'occorrenza, essere impiegato come attaccante esterno sui due lati. Un giocatore fortemente voluto dal nuovo tecnico della Roma, accontentato da Monchi.