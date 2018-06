Roma, è fatta per Cristante e Pellegrini rimane

6 giugno 2018

Come riporta 'Il Corriere dello Sport', nel pomeriggio di martedì a Milano è stato trovato l'accordo tra i dirigenti di Roma e Atalanta. Per Cristante in giallorosso 5 anni di contratto a 2 milioni bonus inclusi a stagione.



Chiuso per uno dei gioielli di questo calciomercato, Monchi può anche esultare per la decisione di Lorenzo Pellegrini di non lasciare la Capitale. Il centrocampista della Nazionale, dunque, non sarà tra i giocatori sacrificati: ha una clausola rescissoria di circa 30 milioni, un prezzo assolutamente ragionevole per un talento come il suo, e la Juve era sembrata disposta a pagarla per regalare un rinforzo ad Allegri. Pellegrini, però, ha fatto sapere che non intende "usare" la clausola per scappare, evitando così un Pjanic-bis.