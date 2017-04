Monchi: "Sì, andrò alla Roma". E per la panchina c'è Emery

21 aprile 2017

"La Roma è il club più vicino" ha precisato per ragioni di opportunità Monchi. " Ma se tutto andrà come deve andare e non ci saranno intoppi, andrò alla Roma. Marcelo - ha poi aggiunto come esempio - era su un aereo per Siviglia e poi ha firmato col Madrid. Quindi non voglio dire niente fin quando non è chiuso. Se Roma e Siviglia dovessero mostrare interesse per lo stesso calciatore? Tutti dobbiamo rispettare l'altro. Tutti vediamo gli stessi giocatori ma davvero non vedo conflitti di interesse. E se ci fossero, cercherò di evitarli".



Per la panchina, invece, non un conflitto di interessi ma un possibile abbraccio con un amico: Unai Emery. Con l'attuale tecncico del Psg c'è un rapporto che dura da anni, proprio dai tempi del Siviglia, e si parla già di un accordo di massima per un contratto di tre anni. Il tutto subordinato all'addio di Spalletti - ma la cosa sembra ormai scontata - e alla possibilità dello stesso tecnico spagnolo di liberarsi dal contratto coi parigini. Eventualità anche questa quanto mai probabile.



"Ci ho parlato ultimamente - ha chiuso Monchi riferendosi proprio a Emery - ma non c'è nulla in merito ad un futuro insieme nel medio o lungo periodo. Spero per lui che continui molti anni col Psg, perché vorrebbe dire che sta facendo bene. E' stato l'ideale per il Siviglia per tre anni e non siamo andati male". Anche queste parole di circostanza. Non avrebbe infatti potuto dire altro ma gli indizi portano comunque tutti lì.