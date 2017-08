Mercato Roma: ultimatum per Mahrez, caccia a un difensore centrale

14 agosto 2017

E' calcio d'estate con tutte le attenuanti del caso, ma le sconfitte pesanti come quella di Vigo lasciano comunque il segno. A Roma è suonato un campanello d'allarme in vista dell'esordio in campionato contro l'Atalanta e approfittando del giorno di riposo concesso alla squadra, Di Francesco ha incontrato Baldissoni e Monchi in un vertice di mercato per completare la rosa a disposizione. Una riunione d'urgenza per chiudere gli ultimi affari a partire dall'attaccante esterno. La pazienza per Mahrez è terminata e la società giallorossa invierà un'ultima offerta per l'esterno algerino. Prendere o lasciare.



Di Francesco però è preoccupato soprattutto dalla linea difensiva e per questo motivo ha chiesto alla dirigenza un ulteriore sforzo per trovare un giocatore importante da affiancare a Manolas. Le prestazioni di Fazio, Moreno e Juan Jesus non hanno dato le giuste garanzie al tecnico che è parso molto preoccupato. Una conferma importante, invece, è arrivata da Strootman: "Non ho mai parlato con la Juventus".