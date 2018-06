Mercato, Alisson al Real Madrid per 70 milioni. Di Francesco punta Areola o Meret

16/06/2018

Alisson può partire, anzi, Di Francesco si è praticamente rassegnato a perdere il portiere brasiliano, ma il prezzo lo fa la Roma e Monchi non ha alcuna intenzione di fare sconti alle pretendenti, nemmeno al Real Madrid. I cinquantacinque milioni proposti dagli spagnoli come primo approccio sono stati rispediti al mittente, forti anche del "no" recapitato a De Laurentiis - secondo quanto dichiarato dal presidente del Napoli - per i 60 milioni proposti. Insomma, chi vuole Alisson - meglio dalla Spagna - dovrà spendere almeno 70 milioni di euro visto che la valutazione fatta dalla Roma è di 80.



Perez ha già l'accordo con Alisson e nonostante il divario iniziale l'operazione si può concludere, ma Di Francesco ha chiesto delle garanzie al proprio ds di un sostituto all'altezza. Il preferito resta Areola del Psg, che piace anche al Napoli, ma strapparlo a Parigi non sarà semplice nonostante il contratto in scadenza nel 2019. Un'altra strada porta a giovani di talento: uno è Alex Meret dell'Udinese, reduce da una buona seconda parte di stagione alla Spal, destinato a fare il titolare all'Udinese. Costa 20 milioni per Pozzo. Un altro portiere seguito è il nazionale svedese Olsen.