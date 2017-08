Mahrez, carezze alla Roma: "Grande club con cui vorrei parlare"

5 agosto 2017

La distanza si è ridotta quasi al nulla e le possibilità che l'affare alla fine vada in porto aumentano di giorno in giorno. La Roma e Mahrez , grande obiettivo di Monchi ed erede designato di Salah . Questione di tempo, a sensazione. Per il momento però tocca aspettare, tanto che lo stesso giocatore, ammettendo che "la Roma è un grande club con cui vorrei parlare", ha dovuto aggiungere che "non è stato accettato ancora niente quindi posso fare poco".

"So che la Roma mi ha cercato - ha detto ancora -. Il Leicester conosce il mio pensiero, ma darò il massimo come ho sempre fatto. E’ chiaro che mi faccia piacere quando un grande club si interessa a me, ma io non ho ancora parlato con nessuno perché non è stata accettata nessuna offerta. In ogni caso c’è ancora un mese di tempo per vedere cosa succede".



E cosa accadrà lo scopriremo presto, perché se Mahrez non ha evidentemente troppa fretta di trovare casa a Roma, i giallorossi vorrebbero invece chiudere l'affare nel più breve tempo possibile. Quando? Possibile già prima di Ferragosto per poter regalare l'ultimo tassello a Di Francesco e completare la rosa - salvo qualche altro ritocchino - in tempo per l'avvio della stagione. Ma cinque milioni di distanza dicevamo. Tra i 40 chiesti dal Leicester e i 35 messi sul piatto da Monchi siamo ormai a un punto di svolta. Resta da capire solamente come verrà colmato il "gap" (qualche bonus?) o se il club inglese deciderà di venire incontro ai desideri del giocatore e alla Roma. Mahrez, però, a questo punto sembra pronto per aggiungersi alla rosa di Di Francesco. E' solo una questione di tempo.