Leicester, Shakespeare avvisa la Roma: "Mahrez via solo per un'offerta ragionevole"

9 agosto 2017

Rimane in standby la trattativa per portare Mahrez alla Roma, la cui offerta al Leicester resta di 35 milioni di euro. Troppo pochi per gli inglesi, che non hanno intenzione di mollare. "Sappiamo che Riyad vuole partire, ma finché non arriverà un'offerta ragionevole rimarrà qui - ha sentenziato oggi Craig Shakespeare, tecnico delle Foxes -. Comunque resta concentrato sulla squadra, è un professionista".