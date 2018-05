La Roma vuole Cristante: Monchi mette sul piatto 15 milioni più Defrel

26 maggio 2018

Cristante nell'ultima stagione è stato uno degli uomini più determinanti della squadra di Gasperini, protagonista in Italia (9 reti in campionato) e anche in Europa League (3 gol). Il centrocampista, come prevedibile, è così finito nel mirino di diversi club (non solo italiani) ma, al momento, la squadra che più si è mossa concretamente è la Roma.



Monchi è disposto a sacrificare Defrel, che nell'ultima stagione non ha convinto Di Francesco, e prepara 15 milioni di euro. Intanto il presidente dell'Atalanta, Percassi, non smentisce il possibile addio: "Non so cosa può accadere - dice il numero 1 nerazzurro alla Gazzetta dello Sport -. Certo che sarebbe un peccato perderlo. E' un talento incredibile, Gasperini gli ha cambiato il motore. Sin da prima che cominciasse, da quando gli ha parlato a Torino per capire se era da Atalanta. Defrel? Non faccio nomi in questo momento...".