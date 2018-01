La Roma senza Dzeko: chance per Schick o Defrel

22 gennaio 2018

Considerando il 4-3-3 come modulo di riferimento, a Trigoria la partenza di Dzeko potrebbe rimescolare un po' le carte in attacco. Col bosniaco al Chelsea, Patrik Schick dovrebbe vestire i panni del bomber, giustificando i soldi spesi per portarlo a Roma. In alternativa resta valida anche l'ipotesi Defrel, che ha iniziato la stagione in sordina a causa di alcuni problemi fisici, ma che ora potrebbe tornare molto utile nello scacchiere di Di Francesco.



Sugli esterni i candidati per un posto da titolare restano El Shaarawy e Perotti, ma la partenza di Dzeko potrebbe anche portare facce nuove a Trigoria. In particolare si segnala un forte interessamento dei giallorossi per Deulofeu. In uscita dal Barcellona, lo spagnolo cerca un nuovo club per rilanciarsi e conquistare un posto per i Mondiali. Nel Milan ha giocato sia da esterno alto che da falso nove e Di Francesco potrebbe utilizzarlo a suo piacimento a seconda delle necessità.



Sempre dal mercato, inoltre, per il ruolo di esterno a gennaio potrebbe arrivare anche Berardi, vecchia conoscenza del tecnico giallorosso. L'attaccante del Sassuolo sta vivendo un momento complicato in neroverde e potrebbe decidere di raggiungere l'allenatore che l'ha lanciato nel grande calcio per ritrovare stimoli, fiducia e gol. Per il ruolo di prima punta, con Dzeko al Chelsea, a Roma infine stuzzica anche l'idea Babacar. Chiuso da Simeone, il senegalese cerca una sistemazione nuova per giocare con più continuità e potrebbe essere la scommessa di Di Francesco per riempire il vuoto lasciato dall'eventuale partenza di Edin. La Roma senza Dzeko comincia a prendere forma.