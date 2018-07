Intrigo Malcom: il Bordeaux blocca tutto, non autorizzato lo sbarco a Roma. Sul brasiliano c'è il Barcellona

23/07/2018

Sembrava cosa fatta e invece si complica l'arrivo a Roma del brasiliano Malcom . Da quanto è emerso da fonti del club giallorosso il Barcellona si è inserito nella trattativa con il Bordeaux , facendo un'offerta più alta. Il club francese quindi non ha più concesso al calciatore di partire per la Capitale, dove era atteso in serata. La Roma nelle prossime ore proverà a far valere l'accordo raggiunto, ma al momento la trattativa è bloccata.

Il giocatore, inizialmente, era atteso alle 23 a Ciampino. Poi, l'orario è stato posticipato alle 23.40, fino quando il Bordeaux non ha dato il permesso all'esterno brasiliano di prendere l'aereo e sbarcare in Italia. L'inserimento del Barcellona ha preso in contropiede Monchi, che ora sta lavorando per provare a riaprire la trattativa. Affare che era stato chiuso sulla base di 32 milioni di euro più 4 di bonus: tanto che entrambe le società - la Roma e il Bordeaux appunto - avevano twittato il raggiungimento dell'accordo sul loro profilo ufficiale. Con il giocatore c'era già un'intesa da tempo: un contratto di cinque anni a 2,5 milioni di euro a stagione. Ma il rilancio blaugrana (i catalani avrebbero offerto 42 mln al Bordeaux e un ingaggio più alto per il giocatore) ha sparigliato le carte.