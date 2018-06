Donnarumma tra maturità e Roma: Raiola lo propone a Monchi

20/06/2018

Gigio Donnarumma quest'anno è un'altra persona, ma presto potrebbe anche vivere in una città nuova. Il portiere del Milan è tra gli studenti che stanno sostenendo la maturità 2018 , un bel passo in avanti dopo tutte le critiche della scorsa estate quando preferì Ibiza agli esami. Presente a Castellanza dietro i banchi di scuola, futuro in bilico al Milan. Raiola ha offerto lui e il fratello Antonio alla Roma per la Champions, ma non è semplice.

Prima il dovere, poi semmai il mercato anche in attesa di capire che ne sarà del Milan europeo dopo la sentenza della Uefa prevista entro il weekend. La maturità intanto, a Castellanza in provincia di Varese e con molti meno riflettori rispetto allo scorso anno quando il numero 99 del Milan era al centro delle voci di mercato e del difficile rinnovo coi rossoneri. Più sobrietà e la voglia di tagliare un traguardo importante nel proprio percorso di crescita.



Sullo sfondo però c'è il mercato, c'è Mino Raiola, c'è il futuro in campo e quella voglia di Champions - come registra La Repubblica - che ha portato l'agente ad approcciare la Roma, vicina a cedere Alisson ma ancora in difficoltà nella ricerca del sostituto. Gigio e Antonio, ovviamente, due fratelli per un posto nell'Europa che conta con tanto di eventuale abbassamento dell'ingaggio del titolare per rientrare nei parametri giallorossi. Un'idea di Raiola per ora, ma anche una certa freddezza registrata da Monchi sulla sponda romana. Areola e Meret restano i favoriti, ma i contatti con l'agente resteranno frequenti perché non si sa mai. Intanto Gigio pensi a superare le sue prove.