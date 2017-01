Defrel vuole la Roma: l'agente vede il Sassuolo

19 gennaio 2017

Nonostante il muro del Sassuolo, il pressing della Roma per Gregoir Defrel continua. L'attaccante vorrebbe trasferirsi nella capitale e le prossime ore potrebbero essere fondamentali per sbloccare la situazione e verificare la fattibilità dell'operazione. A breve è infatti in programma un incontro tra l'agente del giocatore e i dirigenti neroverdi, che non sembrano intenzionati a lasciar partire la punta a gennaio.