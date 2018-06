Dalla Spagna: "Alisson aspetta il Real Madrid"

2 giugno 2018

" Alisson aspetta il Real Madrid ". I media spagnoli sono certi, il portiere brasiliano dirà addio alla Roma in estate, ma a dispetto dell'interesse di top club come Chelsea, Psg e Liverpool , la chiamata giusta sarà quella dei campioni d'Europa. L'addio di Zidane, che aveva ribadito la fiducia a Keylor Navas, avvicina Alisson al Real, ma Florentino Perez non vuole spendere oltre 60 milioni di euro. Molto dipenderà dal nuovo tecnico.

La Roma inizialmente valutava il suo numero uno circa 50 milioni di euro, ma adesso il cartellino del brasiliano è salito. Dopo l’addio di Zidane che preferiva puntare su Navas piuttosto che prendere Alisson, il presidente Florentino Perez e i suoi collaboratori, che adesso hanno ricominciato la caccia a un numero 1.



Il preferito è appunto Alisson, per il quale però il Real è disposto a offrire 60 milioni al massimo, mentre la Roma ne avrebbe chiesti di più (90 al Liverpool che gli ha chiesto il brasiliano, secondo fonti britanniche). In ogni caso Alisson, che ora vuole pensare solo al Mondiale, avrebbe già dato, secondo 'Marca', la propria parola al Real: in caso di trasferimento, si muoverà per andare a Madrid.