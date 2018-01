Contatto Chelsea-Roma: per Emerson e Dzeko sono 50 mln più bonus. La chiusura possibile già in giornata

22 gennaio 2018

Ormai ci siamo, tanto che il tutto potrebbe definirsi già in giornata. Roma e Chelsea lavorano per chiudere l'accordo, limando i dettagli e definendo le modalità di pagamento e la distribuzione dei bonus da inserire nel contratto: il passaggio di Emerson e Dzeko si concretizzerà comunque sulla base di 50 mln più bonus, una cifra utile (vitale) per le casse giallorosse, una parte della quale verrà poi se possibile reinvestita.