Chelsea-Roma: per Emerson-Dzeko 50 mln più bonus. Si può chiudere oggi

22 gennaio 2018

Uno degli agenti di Dzeko è a Londra per definire l'accordo tra il suo assistito (che lascia Roma a malincuore) e il club di Abramovich. L'ultimo punto da superare, il sì del giocatore, è questione di ore e potrebbe far parte già dell'intesa raggiunta dai due club. Dzeko è a Milano, con tutta la squadra, in attesa della trasferta di Genova, mercoledì c'è Samp-Roma. In queste ore, nell'hotel milanese è a colloquio con Monchi, Totti e il suo agente italiano, Silvano Martina.

Attorno al sì del giocatore (non ancora ufficiale) filtrano voci di una telefonata -decisiva- di Antonio Conte e di una offerta contrattuale da 7 milioni a stagione per il bosniaco.

Resta da capire se Di Francesco, dopodomani, utilizzerà Dzeko nella gara contro la Samp.

Tutto invece già fatto per Emerson Palmieri.