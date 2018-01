Chelsea-Dzeko, si blocca tutto: quasi fatta per Emerson

29 gennaio 2018

A ormai poche ore dalla fine del mercato, l'affare tra Roma e Chelsea per il trasferimento di Dzeko a Londra rischia definitivamente di saltare. La brusca frenata delle ultime ore pare essere stata causata dalle importanti richieste del centravanti bosniaco per quanto riguarda il contratto e l'ingaggio. E' invece fatta per il passaggio di Emerson Palmieri in Blues: affare da 20 milioni di euro più 6 di bonus.

Dopo la partita con la Sampdoria, l'a.d. della Roma Umberto Gandini ha lasciato intendere che il problema maggiore riguarda il mancato accordo tra Dzeko e il Chelsea: "Le offerte ci sono, si parla e si valuta ma si bisogna essere in tre per cercare un accordo, anche con le persone che stanno intorno al giocatore". Secondo quanto riferito dal Daily Mail, mancherebbe anche l'intesa definitiva tra il club londinese e la Roma, tanto che le parti starebbero ancora trattando. Ma sarebbero appunto le richieste di Irfan Redzepagic, agente dell'attaccante, a raffreddare sempre di più un affare che fino a qualche giorno fa sembrava praticamente chiuso.



Tutto fatto, al contrario, per il trasferimento di Emerson, atteso a Londra per le visite mediche. Alla Roma andranno 20 milioni, a cui se ne potrebbero aggiungere altri 6 al raggiungimento di determinati traguardi individuali e di squadra. Al giocatore, invece, andranno circa 4,5 milioni di euro a stagione per 4 anni e mezzo.