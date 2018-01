Chelsea-Dzeko, si è fermato tutto: quasi fatta per Emerson

29 gennaio 2018

A ormai poche ore dalla fine del mercato, l'affare tra Roma e Chelsea per il trasferimento di Dzeko a Londra si è bloccato in maniera netta. La brusca frenata delle ultime ore pare è stata causata dalle importanti richieste del centravanti bosniaco per quanto riguarda il contratto e l'ingaggio. E' invece fatta per il passaggio di Emerson Palmieri in Blues: affare da 20 milioni di euro più 6 di bonus.