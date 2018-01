Chelsea, 50 mln per Dzeko ed Emerson: la Roma ne chiede 65

21 gennaio 2018

Ultime notizie dall'Inghilterra sulla trattativa tra la Roma e il Chelsea per Dzeko ed Emerson . Stando al Guardian, i Blues avrebbero messo sul piatto 50 milioni di euro per entrambi i giallorossi . Offerta per ora respinta al mittente da Monchi, che per l'attaccante e l'esterno ha chiesto invece 65 milioni di euro . Cifra considerata troppo elevata dal Chelsea, che però resta fiducioso sulla possibilità di trovare un accordo .

"Il Chelsea intensificherà a partire da lunedì le trattative per acquistare dalla Roma Edin Dzeko ed Emerson Palmieri, nella speranza di persuadere il club capitolino a vendere i due giocatori per un totale di 50 milioni di euro", riporta il Guardian, spiegando poi che i giallorossi avrebbero chiesto anche 13,2 milioni di sterline (all'incirca 15 milioni di euro) di bonus aggiuntivi. Si tratta, insomma. Da una parte il Chelsea non vorrebbe superare i 50 milioni di investimento, dall'altra Monchi vorrebbe invece massimizzare le entrate, tirando sul prezzo.



L'impressione è che la distanza tra domanda e offerta possa essere colmata in qualche maniera. Stando ai media inglesi, infatti, il Chelsea sarebbe ostenterebbe un certo ottimismo su una possibile intesa. Nell'affare, del resto, i Blues potrebbero inserire anche il prestito di Michy Batshuayi. "Antonio Conte è un ammiratore di Dzeko, che ha segnato due gol proprio al Chelsea in Champions, e desidera fortemente aggiungerlo alla sua forza d'attacco per la seconda metà della stagione", si legge ancora sul Guardian. Il Chelsea vuole fare la spesa a Roma.