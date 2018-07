Caso Malcom, Pallotta: "Accetto le scuse del Barça solo se ci danno Messi"

26/07/2018

Dai microfoni di "The Football Show", James Pallotta torna a parlare del mercato della Roma . A partire dalla telenovela Malcom . " Il Barça è intervenuto in maniera poco etica - ha spiegato -. L'accordo era fatto. Abbiamo le prove, il Bordeaux sarà chiamato a testimoniare ". " Il Barcellona si è scusato con noi, ma io non accetto le loro scuse - ha tuonato il numero uno giallorosso -. A meno che non decidano di mandarci Leo Messi... ".

"Con il Barcellona comunque non abbiamo chiuso, sono più grandi di noi - ha proseguito -. Avremo accordi con loro in futuro". "Malcom voleva venire da noi, c'erano altri club interessati come Leicester ed Everton, ma non avevano avuto colloqui formali - ha proseguito il presidente della Roma -. Avevamo già concordato una clausola di cessione di 120 milioni di euro". Il giocatore però non aveva ancora firmato alcun contratto: "Questa è una cazz***. Tutti i club sanno come funziona. Dimenticate l'aspetto legale, non è etico e morale". Poi la bordata contro l'agente dell'ex Bordeaux: "Forse è solo un idiota...".



Ma il patron della Roma non ha parlato solo di Malcom. In chiave mercato, il presidente giallorosso ha commentato sia le cessioni che i colpi in entrata. "Abbiamo dovuto scegliere cosa fare con Nainggolan, ci sono diversi aspetti tra cui anche la sua età - ha spiegato Pallotta -. Non conosco tutti i problemi, ma Di Francesco ha deciso che era il momento". "Allisson? Forza, siamo seri: 70 milioni sono tanti...", ha proseguito. Infine capitolo acquisti. "Avevamo bisogno di un giocatore che distribuisse palloni a tutti i talenti che abbiamo davanti e abbiamo preso Pastore - ha continuato -. Kluivert è come Allen Iverson con i piedi, è molto veloce e giovane".