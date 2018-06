Calciomercato: Roma, giovedì le visite di Pastore

19/06/2018

Riecco il Flaco , per darsi una lustrata agli occhi e riportare un po' di (alta) qualità nel nostro campionato. La Roma e Pastore è solamente una questione di ore, il tempo delle visite mediche, in programma per giovedì, e della firma in favore di fotografi. Gran colpo di Monchi , va detto, per il valore del giocatore, indiscutibile, e per il costo dell'affare: 18 milioni bonus compresi. Non pochi, ma ben al di sotto degli attuali standard di mercato. Pastore che torna in Italia è il filo lungo di una trattativa cominciata lo scorso gennaio. Allora era l' Inter ad averlo avvicinato. Poi è successo quello che è successo e si è arrivati a oggi, con l'argentino finalmente deciso a lasciare Parigi - magari spinto dallo stesso Psg, alla ricerca dei 60 milioni necessari a rimettere a posto i conti del FFP, ndr - e la Roma pronta a sfruttare un'occasione grande così.

Quindi affare fatto, e che affare. Almeno fin qui, perché poi la palla passerà a Di Francesco e alla sua capacità di mettere Pastore nelle condizioni ideali per rendere al meglio. Non banale come questione. Per certi versi DiFra dovrà ricominciare da capo il suo lavoro e, forse, studiare un 4-3-1-2 che permetta alla sua Roma di schierarsi con il Flaco sotto punta e Schick in coppia con Dzeko là davanti. Rileggete bene: Pastore, Schick, Dzeko. Qualità e forza fisica. Mica male come mix. Sia chiaro, Pastore ha giocato e sa giocare anche nel 4-3-3. Ma difendere, al Psg, era superfluo. Dalle nostre parti è la legge.



Resta poi piuttosto da capire come e dove far spazio a Cristante, appena strappato all'Atalanta - altro giocatore da mettere alle spalle di due attaccanti - e in che modo riequilibrare un centrocampo che, quasi certamente senza Nainggolan, perderà dinamismo ma anche forza fisica in fase di copertura. Ma questi sono "problemi" che dovrà risolvere Di Francesco. Per ora basti l'arrivo di Pastore, che è e deve essere presa come una notizia buona per tutti. Quindi bentornato Flaco. Sinceramente.