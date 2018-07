Alisson a Liverpool per le visite mediche: la Roma accetta l'offerta Accordo tra i club: 75 milioni di euro. Il brasiliano pronto a firmare un contratto da 5,5 milioni: "Saluto i tifosi giallorossi" Facebook

18/07/2018

La Roma ha accettato l'offerta del Liverpool per Alisson. Il portiere brasiliano è volato in Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche di rito: "Saluto i tifosi giallorossi, ma dirò tutto dopo". Decisiva la mossa del Liverpool, che ha deciso di alzare l'offerta da 70 a 75 milioni di euro. La Roma ha dato l'ok e ora il club inglese ha il permesso di accordarsi con il portiere, che firmerà un contratto da 5,5 milioni a stagione.



Adesso sì, Alisson sta per lasciare la Roma. Lo farà diventando il portiere più costoso della storia del calcio: verrà battuto il record di spesa della Juve che acquistò Buffon nel 2001 dal Parma per 110 miliardi di lire (53 milioni di euro). Il brasiliano è rientrato a Roma dalle vacanze in Sardegna, ma si è imbarcato alla volta del Regno Unito per sottoporsi alle visite mediche prima di firmare il contratto coi Reds: "Saluto i tifosi giallorossi - ha dichiarato a Ciampino prima di imbarcarsi sull'aereo -, ma ora non posso parlare. Dirò tutto dopo".



Il Liverpool ha ricevuto infatti il via libera dai giallorossi, soddisfatti dall'offerta da 75 milioni. Si tratta ora di accordarsi sulle modalità di pagamento, mentre il portiere è già forte di un accordo.



I 75 milioni messi sul banco sono diventati impossibili da rifiutare per Monchi. Nessuna mossa invece da parte del Chelsea, nonostante Courtois sia molto vicino al Real Madrid.

PEROTTI SALUTA ALISSON: "PORTIERE FORTISSIMO" "Per noi era un portiere fortissimo - ha detto Diego Perotti a Sky - . Ci ha fatto fare tanti punti l'anno scorso e ha salvato tante partite con le sue parate, ma il calcio è cosi'. Dico però che una società non agisce mai per farsi del male, ogni cosa che fa la fa per migliorare. Vedremo a fine stagione come andrà. Per noi - aggiunge Perotti - è comunque una perdita importante,Alisson è un ragazzo formidabile, faceva gruppo, ci dispiace ma la vita è cosi'. È successo con Salah e con Nainggolan, ma la Roma continua e dobbiamo fare bene come l'anno scorso"

