"Defrel alla Roma? Chiedete a loro..."

24 gennaio 2017

La complicata trattativa per Defrel alla Roma non lascia sereno l'agente del giocatore del Sassuolo . Giampiero Pocetta , intervenuto a Rete Sport, tradisce un certo nervosismo e lancia qualche messaggio poco rassicurante alle parti: "Defrel alla Roma? Bisognerebbe chiedere al club giallorosso. È un momento delicato, in cui il silenzio gioverebbe a tutti. Invece di sparare numeri e cifre si farebbe bene a lavorare con diplomazia".

L'affare sembra insomma attraversare una fase di stallo anche se i giallorossi continuano a insistere con il Sassuolo e proveranno fino all'ultimo giorno di mercato a portare l'attaccante francese nella capitale. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi in tal senso, ma i neroverdi vogliono inserire nella trattativa uno tra Pellegrini (ma la Roma non vuole perdere il diritto di riacquisto) e Ricci (già in prestito alla corte di Di Francesco) senza dimenticare la possibilità di valutare uno dei Primavera giallorossi a scelta tra Seck, Marchizza e Tumminello.



Il Sassuolo si sta muovendo nel frattempo alla ricerca di un possibile sostituto di Defrel e sta valutando la possibilità di portare in neroverde Paloschi, in uscita dall'Atalanta.