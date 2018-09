ROMA, SEMPRE NEL MIRINO HERRERA

04/09/2018

La Roma tiene sempre d’occhio Hector Herrera. Come scrive ‘Il Romanista’, a gennaio Monchi è intenzionato a effettuare un investimento a centrocampo per regalare una mezz’ala importante a Di Francesco che ha perso Strootman, finito al Marsiglia, a mercato già chiuso. Il messicano ha il contratto in scadenza con il Porto nel giugno del 2019.