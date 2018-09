ROMA, PEROTTI IN USCITA: PUO' FINIRE IN SPAGNA

05/09/2018

Diego Perotti non ha ancora trovato spazio nella nuova Roma 2018/2019. L’argentino, che non è una delle prime scelte di Di Francesco, sta pagando la tanta concorrenza presente nel reparto avanzato che potrebbe spingerlo ad andare via. Secondo ‘Il Corriere della Sera’, l’ex Genoa potrebbe salutare i giallorossi a gennaio per trasferirsi in Spagna dove Villarreal e Valencia hanno già mostrato il loro interesse.