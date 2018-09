ROMA, MONCHI: "DI FRANCESCO NON IN DISCUSSIONE"

23/09/2018

Così Monchi prima di Bologna-Roma: "Karsdorp? Normale rimanga a casa, abbiamo tanti terzini. Ha sofferto molto, serve avere pazienza con lui. Mi prendo la responsabilità del ko contro il Real Madrid ma è sbagliato valutare il nostro mercato a settembre. Nel gennaio scorso qualcuno voleva mandar via Under e poi ha fatto un girone di ritorno incredibile. Di Francesco non è in discussione, c'è tanta fiducia in lui".