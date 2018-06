Roma, il Real Madrid vuole accelerare per Alisson: sfida al Liverpool

13/06/2018

Dopo l'annuncio sul nuovo allenatore, Julen Lopetegui, il Real Madrid può ora concentrarsi sulle operazioni di mercato in corso. Una delle decisioni già prese con Zidane ancora a capo della panchina e che non cambierà con l'arrivo dell'ex ct spagnolo riguarda l'ingaggio di un portiere. L'obiettivo numero uno è sempre Alisson della Roma. I Blancos, come riportato da "Marca", hanno riattivato la trattativa: ci sono altri club in agguato e in Russia la valutazione del brasiliano potrebbe lievitare.