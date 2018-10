RAIOLA A ROMA, KARSDORP PUÒ PARTIRE

02/10/2018

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport nella giornata di lunedì Mino Raiola era a Trigoria, per far visita alla Roma. Possibile che la sua presenza sia da ricondurre alla situazione di Karsdorp che, dopo gli infortuni, è stato superato nelle gerarchie di Di Francesco anche da Santon. Ipotizzabile un ritorno in Olanda per l'esterno.