Psg, tegola Fair Play: Buffon può saltare

13/06/2018

Ombre lunghe sul futuro di Buffon a Parigi. Stando all'Equipe, infatti, il club parigino a breve potrebbe essere sanzionato dall'Uefa in relazioni alle violazioni del Fair Play Finanziario con un blocco del mercato in entrata o il divieto di inserire nuovi giocatori nella prossima lista per la Champions League. Stangata che di fatto farebbe saltare l'arrivo al Parco dei Principi di Gigi, che non verrebbe al Psg solo per giocare la Ligue 1.