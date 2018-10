Psg, Neymar vuole l'addio: torna al Barcellona o accetta il Real Madrid

26/10/2018

Voleva diventare il re, lo è diventato a Parigi, ma niente è come sembra e il mondo di O Ney sotto la Tour Eiffel non è così magico. Bello, scintillante e a tratti esaltante, ma per i giocatori brasiliani - questo si sa - non è abbastanza se non ci si sente a casa. La saudade (sportiva, si intende) è una brutta bestia anche per chi segna e vince in una città meravigliosa e con stipendi da capogiro e Neymar, stando a quanto raccontano gli amici e una giornalista spagnola del Mundo Deportivo molto amica dei giocatori brasiliani, ha nostalgia di Barcellona.



Lo avrebbe raccontato ad Arthur la scorsa settimana in compagnia anche del surfista Gabriel Medina dopo aver girato uno spot pubblicitario. Ma non è la città in sé a mancare al giocatore, quanto la situazione. Certo Barcellona è ciò che più gli ricorda il Brasile, ma è l'ambiente che si era formato con Messi, Suarez e gli altri ad aver lasciato un vuoto a Neymar che i soldi di Parigi non gli hanno colmato. La decisione sarebbe presa: a fine stagione addio al Psg.



Però, c'è un però. Se i vari Piqué, Messi e via dicendo, diciamo lo spogliatoio, ha compreso i motivi dell'addio del brasiliano ai blaugrana e lo vedono come l'erede designato della Pulce ancora più di Mbappé, la dirigenza non ha ancora digerito l'operazione studiata col Psg che ha messo in difficoltà la società. Un'operazione economica col Psg sarebbe possibile solo inserendo nell'affare il cartellino di Dembélé a una cifra vantaggiosa per riunire il francese col suo grande amico Mbappé a Parigi.



Altrimenti c'è il Real Madrid, pronto a ripetere l'operazione che portò Ronaldo il Fenomeno al Bernabeu dopo l'avventura all'Inter. Anche l'ex numero 9 doveva tornare a vestire la maglia del Barcellona, ma l'allora presidente Gaspart non acconsentì all'operazione consegnandolo di fatto al Real. E Florentino Perez non passerà un'altra estate senza i fuochi d'artificio.