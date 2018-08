Psg, che scintille col Barcellona: no secco per Rabiot, rilancio per Rakitic

21/08/2018

In Spagna e Francia, come in Germania, la finestra di mercato è ancora aperta e le scintille non mancano. L'asse più caldo ancora una volta è quello che collega Barcellona a Parigi, con Barça e Psg a punzecchiarsi tra un rumour e l'altro. I catalani hanno offerto 50 milioni per Rabiot (in scadenza 2019), ma oltre al due di picche hanno incassato una contromossa pesante: "No, prendo Rakitic ". Tra i due litiganti gode il croato con un maxi-rinnovo.

La situazione è quasi grottesca se non fosse che in ballo ci sono vagonate di milioni di euro ostentati in barba a ogni buon comportamento civile. Barcellona e Psg sono due tra le squadre più ricche del pianeta e non perdono occasione per dimostrarlo, ma le ruggini per il trasferimento di Neymar sotto la Tour Eiffel della scorsa stagione ancora non si sono dissipate. In questo contesto però sono sempre i parigini a fare la parte dei "bulli" sul mercato, forti di una solidità economica pazzesca.



Lo dimostra il caso Rabiot che per l'ennesimo anno consecutivo è accostato a decine di squadre disposte ad investire su di lui, senza però mai muoversi da Parigi nonostante un contratto in scadenza 2019 - e quindi con giocatore libero di trattare con chiunque per liberarsi a costo zero già da gennaio - che consiglierebbe alla società francese di fare cassa. L'ultimo a provarci è stato proprio il Barcellona mettendo sul piatto della bilancia 50 milioni di euro, cifra enorme date le circostanze.



Risposta: no, grazie. Anzi, il Psg ha pensato bene di rilanciare: mi tengo Rabiot e ti vengo a prendere Rakitic. Il senso è più o meno quello, con tanto di proposta economicamente vantaggiosa fatta annusare all'entourage del centrocampista croato, con un clausola rescissoria da 125 milioni di euro non così impensabile da attivare. Una mossa che ha messo in allarme il Barcellona che nei prossimi giorni sottoporrà a Rakitic un contratto decisamente ritoccato verso l'alto con una nuova clausola rescissoria. Insomma, tra i due litiganti a godere alla fine è proprio il croato.