PSG, BUFFON 'CHIAMA' MARCHISIO?

19/08/2018

Futuro in bilico per Claudio Marchisio, dopo la risoluzione del suo rapporto con la Juventus. Diverse le piste aperte per il centrocampista, con il 'Corriere dello Sport' che sostiene il possibile interessamento del Psg, dove ritroverebbe il compagno di mille battaglie in bianconero Gigi Buffon.