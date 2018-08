Parma, due acquisti: presi Inglese e Grassi dal Napoli

14/08/2018

È finita prima di cominciare l'avventura di Roberto Inglese al Napoli. L'attaccante è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto (e controopzione a favore del Napoli) al Parma. Ma non è l'unico giocatore a trasferirsi dal San Paolo al Tardini: il Parma prende anche Alberto Grassi (l'anno scorso alla Spal) in prestito secco.