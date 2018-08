Parma, che idea: riportare Gervinho in Italia! I gialloblù a un passo dalla chiusura

15/08/2018

Parma scatenato nelle ultime ore di calciomercato. Partito in ritardo anche per il processo riguardante la partita con lo Spezia, il club ducale si è riscattato alla grande in questi giorni con i colpi Inglese e Grassi dal Napoli. Ora, a Parma, si cerca il grande colpo finale: l’ultima idea porta a Gervinho, ex Arsenal ed ex Roma, ora in Cina all'Hebei. La trattativa è ben avviata, molto vicina alla sua chiusura positiva: l'attaccante arriverà in Emilia a titolo definitivo.