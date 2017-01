Palermo, Corini si è dimesso: siciliani senza allenatore

24 gennaio 2017

Eugenio Corini non è più l'allenatore del Palermo: il tecnico lombardo, dopo una giornata di riflessione, ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni. Decisione irrevocabile, in qualche modo pre-annunciata domenica pomeriggio dopo il ko contro l'Inter. La società, attraverso il ds Nicola Salerno, aveva chiesto a Corini di prendere tempo, stamattina però la comunicazione al presidente Zamparini che ora potrebbe richiamare in panchina Ballardini.