Il Marsiglia tenta Zaza: Balotelli rischia la beffa

15/08/2018

Simone Zaza prova il sorpasso all’ultima curva su Mario Balotelli . I due attaccanti italiani sono al centro del mercato in Francia dove il Marsiglia è a caccia di una punta di peso. L’obiettivo principale di Rudi Garcia è SuperMario che più volte ha manifestato la sua intenzione di lasciare il Nizza . I rossoneri però non mollano e hanno rigettato entrambe le offerte del Marsiglia che adesso ha intenzione di tuffarsi su Zaza, attualmente al Valencia.

Sull’ex juventino ci sono però anche gli occhi del Nizza che lo segue in caso di addio di Balotelli. Insomma il destino dei due attaccanti è incrociato e la probabilità di vedere entrambi in Francia nella prossima stagione è molto alta. Se Zaza però dovesse approdare al Marsiglia, Balotelli rischierebbe di trovarsi prigioniero al Nizza e fuori dal progetto di Vieira. Occhio quindi al possibile colpo di teatro di Mino Raiola, procuratore di SuperMario, pronto a mischiare le carte come la storia ci insegna.